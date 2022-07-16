Эллисон Феликс: «Я всегда хотела закончить карьеру перед домашними трибунами. Сегодня я ощущала любовь и радость»

Семикратная олимпийская чемпионка в беге американка Эллисон Феликс поделилась эмоциями от бронзы в смешанной эстафете 4x400 м на чемпионате мира-2022 в Юджине.

Эта гонка стала последней в карьере спортсменки.

«Я всегда хотела иметь возможность выступить в последней гонке перед домашними трибунами. Возможность, очевидно, не в расцвете своей карьеры, закончить здесь сегодня вечером, чтобы дочь Кэмми была на трибунах, а я разделила этот момент со всеми – это многое для меня значит.

Я думаю, главное – быть бойцом. Неважно, что ты делаешь, нужен дух, который, я надеюсь, моя дочь унаследует, нужна уверенность, которая, я надеюсь, у нее уже есть. Я хочу научить ее, чтобы она всегда отстаивала то, во что она верит, что считает правильным.

И я буду очень рада, если она в итоге не станет легкоатлеткой. Я буду поощрять ее делать много других вещей.

В последние пару лет я вышла за рамки времени на секундомере и медалей. Раньше я никогда бы не подумала, что я до этого дойду, но все же дошла. Я представляла всех женщин, матерей — сегодня вечером я действительно чувствовала любовь и радость», – рассказала Феликс.

Семикратная олимпийская чемпионка Эллисон Феликс завершила карьеру. Она взяла 19-ю медаль в карьере на ЧМ-2022