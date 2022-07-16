Семикратная олимпийская чемпионка Эллисон Феликс завершила карьеру. Она взяла 19-ю медаль в карьере на ЧМ-2022

Семикратная олимпийская чемпионка бегунья завершила карьеру.

36-летняя американка объявила об уходе из спорта еще до чемпионата мира-2022 в Юджине – она отобралась только в состав команды на смешанную эстафету 4x400 м, которая прошла сегодня и стала ее последней гонкой в карьере.

В смешанной эстафете сборная США завоевала бронзу. Это 19-я медаль чемпионатов мира в карьере Феликс (13 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых). Она брала медали на восьми чемпионатах мира (с 2005 по 2022 годы) и на пяти Олимпиадах (7 золотых, 3 серебряных, 1 бронзовая с 2004 по 2020-й).

Феликс – самая титулованная спортсменка на чемпионатах мира. У нее больше наград, чем у ямайца Усэйна Болта.