Дмитрий Песков: «Мы находим отклики в МОК, и еще больше наших федераций полноправно возвращаются в мировой спортивный процесс»

Песков: все больше наших федераций полноправно возвращаются в мировой спорт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил российских шахматистов с возвращением гимна и флага.

«В целом линия нашего Министерства спорта, наших спортивных властей, Олимпийского комитета на то, чтобы кропотливо, терпеливо, путем профессионального диалога отстаивать интересы наших федераций, себя оправдывает.

Мы постепенно боремся с проявлениями политизации спорта, мы находим отклики в МОК, и еще больше наших федераций полноправно возвращаются в мировой спортивный процесс.

В FIDE дали [возможность шахматистам РФ выступать с флагом и гимном], потом попытались отозвать, но [в итоге] все оставили. Наши шахматисты имеют флаг и гимн. Это однозначное решение, с чем всех нас можно поздравить, и наших шахматистов особенно», – сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24».

14 декабря прошло онлайн-заседание генассамблеи FIDE, в ходе которого делегаты проголосовали за допуск российских шахматистов к международным соревнованиям с флагом и гимном и параллельно поддержали частичный допуск россиян к соревнованиям. Окончательное решение принято не было.

Глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что организация обратится в МОК за консультацией по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов.