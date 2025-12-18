  • Спортс
«Казахский воин» против филиппинского претендента: сможет Ельшат Ныгметолла защитить пояс WBA Asia в Алматы?

20 декабря во Дворце спорта имени Балуана Шолака пройдет заключительный турнир RD Promotion в этом году. Мероприятие включает титульные бои и станет громким событием для фанатов бокса в Казахстане.

Завершение профессионального боксерского сезона пройдет в Алматы на турнире RD Promotion 6. В главном поединке Ельшат Ныгметолла проведет защиту пояса WBA Asia против филиппинского претендента Алвина Камика (Alvin Camique).

Соглавный бой также носит чемпионский статус: Армат Арманулы и Авзалбек Куранбаев разыграют вакантный титул WBA Asia в среднем весе.

Кроме того, в кард вошли тяжеловес Едиль Кожамбердиев, известный нокаутирующей мощью, и молодой талант Алимжан Бескемпир, который готовится заявить о себе на профессиональной арене.

Всего в рамках RD Promotion 6 запланировано 10 боев.

Турнир состоится 20 декабря, в 17:00, на ринге Дворца спорта имени Балуана Шолака.

Билеты – от 1 000 тенге.

Спонсор лиги RD Promotion – Olimpbet, инвестор №1 в спортивную индустрию Казахстана.

