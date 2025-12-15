Фото
0

В «Лужниках» открылся самый большой мультимедийный каток в России

11 декабря на территории Олимпийского комплекса «Лужники» начал работу самый большой мультимедийный каток в России. Его площадь превышает 16 тысяч квадратных метров.

Открытие сопровождалось 3D-шоу: на фасаде Большой спортивной арены с помощью технологий видеомэппинга транслировались сюжеты, посвященные Москве, спорту, истории и культуре России. В программе открытия также приняли участие Татьяна Куртукова, Therr Maitz, DJ Smash и другие артисты. В день старта гости могли выйти на лед под DJ-сеты Swanky Tunes и Shapov.

Каток расположен на обновленной Центральной площади «Лужников» и включает основное ледовое пространство и прилегающие ледяные дорожки. Территория объединена архитектурной подсветкой, единым звуковым оформлением и художественными инсталляциями. В центре катка установлена новогодняя елка высотой 16 метров.

В течение зимнего сезона на катке запланирована программа мероприятий, в том числе вечерние сеансы с мультимедийными шоу на фасаде Большой спортивной арены. Одновременно на льду могут находиться до трех тысяч человек. Для посетителей работают пункты проката и заточки коньков, зоны обогрева, кафе, рестораны и детские пространства. На территории действует система навигации.

Каток стал частью благоустройства Центральной площади «Лужников», которая будет использоваться круглогодично. В зимний период здесь располагается ледовое пространство, в теплое время года – водная поверхность площадью более 3,2 тысячи квадратных метров.

Каток «Лужники» открыт в следующие часы: по понедельникам, средам, четвергам и пятницам – с 11:30 до 22:30, по выходным и праздничным дням – с 9:30 до 22:30. Вторник является техническим днем. Стоимость билетов начинается от 600 рублей для взрослых и от 300 рублей для детей. Предусмотрены льготные и семейные тарифы.

Каток расположен по адресу: Москва, улица Лужники, дом 24, строение 18.

Опубликовано: Sports
МСА Лужники
logoЛужники
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Главные новости
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия Олимпийских игр-2026 в Италии
сегодня, 14:31
Выберите подарок Ямалю, который отвлечет его от тиктока
сегодня, 08:00Тесты и игры
Теннисная капибара прячется слишком глубоко. Пользователи жалуются, но продолжают играть
сегодня, 06:00Тесты и игры
Угадайте звезду спорта по новогоднему подарку в новом тесте
12 декабря, 19:30Тесты и игры
МОК не обсуждал вопрос восстановления статуса ОКР на заседании исполкома
10 декабря, 17:24
Чего больше: карат в кольце Джорджины или голов Криштиану в Саудовской Аравии? Ответь на 10 вопросов о статистике
5 декабря, 12:00Тесты и игры
WADA внесло антидопинговое агентство Узбекистана в список наблюдения
2 декабря, 14:07
Стали известны победители AdIndex Awards 2025. Церемония награждения прошла 26 ноября в Москве
2 декабря, 11:30
Импинджмент синдром: почему он грозит всем, кто занимается в зале, и как его избежать
1 декабря, 03:50Спецпроект
Тарасова о возвращении флага российским дзюдоистам: «Надо порадоваться за спортсменов. В зимних видах это будет не скоро»
27 ноября, 12:01
Ко всем новостям
Последние новости
МЮ – «Борнмут»: цифры, форма и неудобный соперник
сегодня, 06:40
Кто стал главным героем футбольного сезона в Казахстане?
12 декабря, 07:30
Возвращение экс-чемпиона: главный бой Alash Pride FC 115
11 декабря, 10:30
Государство и бизнес поддерживают казахстанский падел: в Алматы и Астане прошли любительские турниры ADD Tournament
11 декабря, 05:35
Чем завершится самое крутое сражение групповой стадии ЛЧ-2025/26?
10 декабря, 07:40
Пан или пропал? Алматинская команда проведет матч на «Астана арене», в котором сможет зацепиться за очки
9 декабря, 07:08
Топовое сражение в Кубке Италии и битва двух «Юнайтед» в АПЛ
4 декабря, 06:35
Россияне стали чемпионами мира в спортивных танцах и завоевали 9 комплектов наград в Ассене
3 декабря, 15:17Фото
Казахстан готовится к историческому чемпионату мира по настольному теннису
3 декабря, 06:55
Финал второго сезона «СпортТрек» пройдет в Москве – победителей объявят на Волейбольной арене «Динамо»
2 декабря, 17:45