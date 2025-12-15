В «Лужниках» открылся самый большой мультимедийный каток в России

11 декабря на территории Олимпийского комплекса «Лужники» начал работу самый большой мультимедийный каток в России. Его площадь превышает 16 тысяч квадратных метров.

Открытие сопровождалось 3D-шоу: на фасаде Большой спортивной арены с помощью технологий видеомэппинга транслировались сюжеты, посвященные Москве, спорту, истории и культуре России. В программе открытия также приняли участие Татьяна Куртукова, Therr Maitz, DJ Smash и другие артисты. В день старта гости могли выйти на лед под DJ-сеты Swanky Tunes и Shapov.

Каток расположен на обновленной Центральной площади «Лужников» и включает основное ледовое пространство и прилегающие ледяные дорожки. Территория объединена архитектурной подсветкой, единым звуковым оформлением и художественными инсталляциями. В центре катка установлена новогодняя елка высотой 16 метров.

В течение зимнего сезона на катке запланирована программа мероприятий, в том числе вечерние сеансы с мультимедийными шоу на фасаде Большой спортивной арены. Одновременно на льду могут находиться до трех тысяч человек. Для посетителей работают пункты проката и заточки коньков, зоны обогрева, кафе, рестораны и детские пространства. На территории действует система навигации.

Каток стал частью благоустройства Центральной площади «Лужников», которая будет использоваться круглогодично. В зимний период здесь располагается ледовое пространство, в теплое время года – водная поверхность площадью более 3,2 тысячи квадратных метров.

Каток «Лужники» открыт в следующие часы: по понедельникам, средам, четвергам и пятницам – с 11:30 до 22:30, по выходным и праздничным дням – с 9:30 до 22:30. Вторник является техническим днем. Стоимость билетов начинается от 600 рублей для взрослых и от 300 рублей для детей. Предусмотрены льготные и семейные тарифы.

Каток расположен по адресу: Москва, улица Лужники, дом 24, строение 18.