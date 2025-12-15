0

МЮ – «Борнмут»: цифры, форма и неудобный соперник

Аналитика Olimpbet на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». А также на поединок «Ромы» против дерзкого «Комо» в Серии А.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур. «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». 16 декабря, 01:00 (время Астаны)

Программа 16-го тура английского первенства закрывается вынесенным на понедельник матчем между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом».

Эксперты Olimpbet единодушно считают хозяев фаворитами этого противостояния, полагая, что им по силам не менее двух раз поразить гостевые ворота.

Турнирное положение

Поскольку встреча на «Олд Траффорд» значится самой последней в туре, ее участники уже были сдвинуты конкурентами по таблице. «Красные дьяволы» – ближе к середине, «вишни» – к зоне вылета.

Но у обоих клубов есть возможность вернуть утраченные позиции или даже улучшить их. У манкунианцев для этого предпосылок откровенно больше.

Коллектив Рубена Аморима набрал семь очков в трех последних матчах, а в девяти предыдущих турах потерпел лишь одно поражение.

А вот команда Андони Ираолы не знает побед с 26 октября, когда был повержен «Ноттингем Форест». С тех пор «Борнмут» ни разу не выиграл, уступив четырежды и в двух случаях зафиксировав мир с соперниками.

Правда, один из этих ничейных результатов был добыт «вишнями» в сражении минувшего тура против «Челси» – 0:0. Да и их отставание от «красных дьяволов» измеряется всего пятью баллами.

Статистика

МЮ больше «Борнмута» забил (26-21) и меньше пропустил (22-24). Впрочем, оборону можно считать проблемной линией каждого из этих клубов.

Манкунианцы чаще южан бьют по воротам (16,07 против 12,73 ударов в среднем за матч) и попадают в створ (5,47 на 4,87). Однако реже подают угловые (4,67 на 5,53).

Владение мячом у этих противников сопоставимое – 54,27 % на 52 % в пользу «красных дьяволов».

История противостояния

Соперники провели между собой не так много матчей – 25. При этом на уровне Премьер-лиги впервые встретились лишь десять лет назад – в декабре 2015-го.

Та историческая битва завершилась победой «Борнмута» со счетом 2:1, но затем «Манчестер Юнайтед» перехватил инициативу в их споре.

Однако в четырех последних дуэлях в рамках АПЛ «красные дьяволы» ни разу не смогли выиграть у «вишен», по паре раз уступив и сыграв вничью.

Примечательно, что мирный исход за последние два сезона фиксировался на поле «Борнмута», а в родных стенах МЮ оба раза был разгромлен с одинаковым результатом 0:3.

Вывод

Тем не менее на этот раз аналитики Olimpbet намного больше верят в успех хозяев, склоняясь к тому, что футболисты «Юнайтед» забьют еще до перерыва.

А наилучшие шансы открыть счет, по их мнению, имеет камерунский нападающий манкунианцев Бриан Мбемо.

Италия. Серия А. 15-й тур. «Рома» – «Комо». 16 декабря, 00:45

Поклонники «кальчо» в понедельник тоже не будут скучать – в Серии А пройдет матч между «Ромой» и «Комо».

Эксперты Olimpbet отдают в этой встрече предпочтение хозяевам, хотя и не считают столичную команду однозначным фаворитом.

Турнирное положение

«Волки» привычно располагаются в верхней части таблицы чемпионата Италии. Но и «блюзмены» находятся неподалеку от римлян, отставая от них всего на три очка.

Дерзкий андердог, проводящий всего второй сезон в высшем дивизионе, совершенно не тушуется грандов Серии А. В текущем первенстве «Комо» уже успел победить «Лацио», «Фиорентину» и «Ювентус», а также отобрать очки у «Аталанты» и «Наполи» – действующего обладателя «скудетто».

До минувшего тура команда Сеска Фабрегаса имела в своем активе 11-матчевую беспроигрышную серию. Прервалась она, правда, довольно болезненно – выездным разгромом от «Интера» 0:4.

Впрочем, «Рома» проиграла оба предыдущих матча внутреннего первенства, также «всухую» – «Наполи» и «Кальяри». Но посреди минувшей недели нанесла сокрушительное поражение «Селтику» в Лиге Европы (3:0).

Статистика

«Рома» может похвастаться более надежной защитой (8 пропущенных мячей против 11), но у «Комо» продуктивнее атака (19 забитых голов против 15).

Северяне чаще бьют по воротам (14 против 12,93 ударов в среднем за матч), попадают в створ (5,21 на 4,79) и владеют мячом (60,64 % на 58,21 %), но реже подают угловые (3,93 на 5,29).

Судя по этим показателям, нахождение «Комо» в верхней части таблицы не должно удивлять.

Кадры

У команд травмированы ведущие форварды: у «Ромы» это Артем Довбик, у «Комо» – Альваро Мората.

Кроме того, у каждого из соперников по одному дисквалифицированному футболисту. Хозяевам не сможет помочь турецкий защитник Зеки Челик, удаленный в минувшем туре. За гостей не сыграет хавбек сборной Аргентины Максимо Перроне – он перебрал желтых карточек.

Вывод

В прошлом сезоне «Рома» и «Комо» обменялись домашними победами. Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что и сейчас принимающая сторона будет намного ближе к успеху.

При этом они полагают, что матч на «Олимпийском» стадионе итальянской столицы вряд ли порадует зрителей высокой результативностью. Он, скорее всего, будет «низовым».

