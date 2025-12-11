Смирнов покинул 2Drots. Специалист присоединится к штабу Березуцкого в «Урале»
Дмитрий Смирнов покинул пост главного тренера 2Drots.
Об этом объявили в клубном телеграм-канале.
«Сегодня главный тренер нашей команды покидает 2Drots и переходит в ФК «Урал».
Напомним, 45-летний специалист возглавил медиафутбольную команду в июне, сменив Дмитрия Кузнецова.
Под руководством Смирнова «самураи» выступили в двух турнирах: WINLINE Кубке Медиалиги и FONBET Кубке России. В Кубке лиги команда уступила Lit Energy на стадии 1/4 финала дивизиона претендентов. Из Кубка России 2Drots вылетели от «Космоса» (0:1) во втором раунде.
Ранее Смирнов входил в тренерский штаб Василия Березуцкого в азербайджанском «Сабахе».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал 2Drots
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости