0

Смирнов покинул 2Drots. Специалист присоединится к штабу Березуцкого в «Урале»

Дмитрий Смирнов покинул пост главного тренера 2Drots. 

Об этом объявили в клубном телеграм-канале.

«Сегодня главный тренер нашей команды покидает 2Drots и переходит в ФК «Урал».

Напомним, 45-летний специалист возглавил медиафутбольную команду в июне, сменив Дмитрия Кузнецова.

Под руководством Смирнова «самураи» выступили в двух турнирах: WINLINE Кубке Медиалиги и FONBET Кубке России. В Кубке лиги команда уступила Lit Energy на стадии 1/4 финала дивизиона претендентов. Из Кубка России 2Drots вылетели от «Космоса» (0:1) во втором раунде.

Ранее Смирнов входил в тренерский штаб Василия Березуцкого в азербайджанском «Сабахе».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал 2Drots
