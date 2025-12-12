«Кипр готов принять нас для проведения зимнего турнира МФЛ». Осипов о планах Медиалиги
Николай Осипов: кипр готов принять нас для проведения зимнего турнира МФЛ.
Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов рассказал о планах на следующий год.
«Кипр готов принять нас у себя, полностью покрыв издержки на проживание. Но есть вопрос небольшого бюджета и вовлечения партнеров, с которыми МФЛ будет работать в следующем году.
Мы находимся в переговорах с основными компаниями, с которыми мы несколько лет вместе двигались. Зимний турнир есть в партнерском пакете интеграций.
Если все сложится, то мы сделаем классный турнир из шести клубов, где сыграем две группы по три команды, полуфиналы, финал и матч за 3-е место.
Это будет некое поощрение для 2Drots, «Амкала», «Броуков», ФК «10», Lit Energy, «СиндЕката» за вклад в прошлый год и, в целом, в индустрию», – заявил президент МФЛ.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал «Некласико»
