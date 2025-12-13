«2Drots тонет, а «Десятка» на плаву. У нас много кипы». Кутуз об уговорах Гудая перейти в ФК «10»

Кутуз: уговаривал Гудая перейти, потому что 2Drots тонет, а «Десятка» на плаву.

Нападающий ФК «10» Сергей Кутузов рассказал, как уговаривал перейти Гудая из 2Drots в «Десятку ».

«На сколько процентов мой трансфер Гудая? Не знаю. Принимали участие и другие ребята.

Я очень долго с ним общался. Он мне звонил с женой по видеосвязи. Я его уговаривал. Говорил ему: «Ты придешь, все будет хорошо. 2Drots тонет, а «Десятка» на плаву. У нас кипы много. Ты нам очень нужен». Очень рад, что это произошло. Не будь сейчас Гудая… Не знаю, не знаю» – сказал форвард ФК «10».

Напомним, Гудай перешел из 2Drots в ФК «10» в декабре 2024 года. В составе ФК «10» защитник выиграл WINLINE Кубок Медиалиги и Суперкубок .