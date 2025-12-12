Спортдир 2Drots Ильдар: «Сослан Гатагов и Кузнецов претенденты на пост главного тренера команды. Но я бы назначил Шаму»

Ильдар Зарипов: Сослан Гатагов и Кузнецов претенденты на пост главного тренера.

Спортдир 2Drots Ильдар Зарипов рассказал о процессе выбора нового главного тренера.

«Сегодня первая тренировка под руководством Шамы. До конца декабря точно ничего менять не будем. В воскресенье встречаемся с Жекой и Некитом. Главная цель – найти главного тренера.

Шама точно входит в список претендентов на пост. Он хорошо знает всех игроков, и у них со Смирновым была совместная работа. Кузнецова мы всегда будем вспоминать как Фергюсона, он всегда будет рассматриваться. Он не выходит из шорт-листа.

Вчера полночи смотрел варианты. Сослан Гатагов тоже был в списке. Он как раз свободный специалист. Мы можем рассматривать хоть 20 человек. Сос умеет работать в МФЛ, Lotus был хорошей командой. Пока что нам некуда торопиться.

В январе хотим выйти с новым главным тренером. Я бы хотел видеть Шаму: он знает команду и долго здесь работает. Любой другой тренер, который придет, потребует новые трансферы. Сейчас состав сбалансирован и подходит под требования Шамы», – заявил спортдир 2Drots.

Напомним, Дмитрий Смирнов покинул 2Drots и присоединится к штабу Березуцкого в «Урале». Смирнов возглавил медиафутбольную команду в июне, сменив Дмитрия Кузнецова .

Под руководством Смирнова «самураи» выступили в двух турнирах: WINLINE Кубке Медиалиги и FONBET Кубке России. В Кубке лиги команда уступила Lit Energy на стадии 1/4 финала дивизиона претендентов. Из Кубка России 2Drots вылетели от «Космоса» (0:1) во втором раунде.

Ранее Смирнов входил в тренерский штаб Василия Березуцкого в азербайджанском «Сабахе».