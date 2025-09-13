  • Спортс
Капитан «Альтерона» Матвийчук дисквалифицирован на один матч за оскорбление Дидара по национальному признаку

Семен Матвийчук дисквалифицирован за оскорбление президента SD Family Дидара.

– Почему сегодня нет защитника Семена Матвийчука?

– Это связано с тем, что нужно следить за языком всем футболистам. Он дисквалифицирован. Пока не знаем точно на сколько: на один или два матча. Будем надеяться, что на один, – рассказал президент «Альтерона» Сергей Биричевский в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Матчвийчук оскорбил по национальному признаку Дидара Сыдыкбека во время матча между «Альтероном» и SD Family во 2-м туре дивизиона претендентов WINLINE Кубка Лиги. После игры защитник извинился перед президентом SD Family.

Технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава сообщил, что защитник дисквалифицирован на один матч.

