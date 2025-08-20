«Появись на мгновенье – уйди в бесконечность. Словно падающая звезда, пусть выглядит как бесчеловечность, в твоей жизни поезда». Вратарь «Космоса» стихами описал игру с 2Drots

Голкипер «Космоса» Дмитрий Ребров описал матч с 2Drots стихотворением.

– Ты пишешь книги и стихи. Каким четверостишием описал бы матч с 2Drots?

– Появись на мгновение –

уйди в бесконечность.

Словно падающая звезда,

пусть выглядит как бесчеловечность

в твоей жизни поезда.

Приходят, уходят –

как по накатанной,

оставляя рутинный след...

Извините, сейчас не могу сходу все вспомнить, – ответил Ребров.

27-летний футболист сочиняет стихи. Кроме того, он написал роман «Серые будни, или как умереть в 22».

2Drots проиграли «Космосу» из Долгопрудного в матче 2-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

