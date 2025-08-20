«Появись на мгновенье – уйди в бесконечность. Словно падающая звезда, пусть выглядит как бесчеловечность, в твоей жизни поезда». Вратарь «Космоса» стихами описал игру с 2Drots
Голкипер «Космоса» Дмитрий Ребров описал матч с 2Drots стихотворением.
– Ты пишешь книги и стихи. Каким четверостишием описал бы матч с 2Drots?
– Появись на мгновение –
уйди в бесконечность.
Словно падающая звезда,
пусть выглядит как бесчеловечность
в твоей жизни поезда.
Приходят, уходят –
как по накатанной,
оставляя рутинный след...
Извините, сейчас не могу сходу все вспомнить, – ответил Ребров.
27-летний футболист сочиняет стихи. Кроме того, он написал роман «Серые будни, или как умереть в 22».
2Drots проиграли «Космосу» из Долгопрудного в матче 2-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
