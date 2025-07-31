«Мы могли упустить тот «Эгриси», который создавал Вася Уткин. Попытались поиграть в профессиональный футбол, но это не наша айдентика». Мозговой об изменениях в клубе

Иван Мозговой рассказал об изменениях в «Эгриси».

– Как прокомментируешь уход тренерского штаба и капитана?

– У нас очередная перестройка. Мы прекратили сотрудничество с основными спонсорами. Ситуацию нужно было менять. Профессиональный тренерский штаб, пять дней в неделю тренировки. В межсезонье мы не понимали, какое у нас будет финансирование и что мы можем себе позволить.

Попытались поиграть в профессиональный футбол, но это немножко не наша айдентика. Мы могли упустить тот «Эгриси», который создавал Вася Уткин, где все были друг за друга.

Вилса сейчас включился в проект. Хочет приложить свою руку и настроить какие-то процессы. Мы коллективно решили, что нам нужно что-то менять. Поэтому такие решения. Попытаемся оставить тот вайб и то понятие «Эгриси», которое закладывалось в ДНК клуба.

– Было ли решение уйти в профессиональную историю ошибкой?

– Нет, не было. Мы хорошо выступили. Искренняя благодарность тренерскому штабу и всем ребятам. Они в кратчайшие сроки собрали состав, который дошел до 1/4 финала.

Что поменяется? К нам вернется кто-то из старых игроков, – сказал операционный директор «Эгриси».

Напомним, «Эгриси » покинули спортивный директор Илья Геркус, главный тренер Андрей Чернышов и весь его штаб и капитан Алексей Губочкин .