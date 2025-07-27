Кучер о камбэке «Народной Команды»: «Мы вернулись не под Кубок Лиги. Мы должны показать, что можем работать и без турниров»

Сергей Кучер подробнее рассказал о возвращении «Народной Команды».

«Коля [Осипов – глава МФЛ – Спортс’‘] нам сказал, что мы не будем играть в стыковых матчах Кубка Лиги. Изначально была речь о таком формате. Для нас это здорово. Значит, мы выстраиваем тренировочный цикл и договариваемся со всеми парнями до конца года.

Сейчас увидели новую историю. Есть топ-8 команд, а остальные идут в «Путь регионов». Это не стыковые матчи, но игры на вылет. По сути, все то же самое. Но нам неважно. Будем проходить по нижней сетке. Я в составе уверен.

Но цель не в том, что мы должны обязательно сыграть два месяца игр. У нас команда вернулась не под Кубок Лиги , не на полгода. Мы должны за предстоящий год, с июля по июль, показать всем, что команда может работать без турниров. Даже если мы вылетим в первом матче, мы не будем останавливаться, продолжим тренироваться.

У нас есть идея сыграть в Минске турнир на четыре команды: DMedia , Inform, FC Ars и «Народная Команда». Но в августе мы не поедем, потому что у нас финальный цикл подготовки к Кубку Лиги. Поэтому этот турнир мы планируем на октябрь.

Хотим еще сделать мини-турнир среди тех, кто вылетит из Кубка Лиги. Можно сделать небольшой турнир с трансляцией. Может, лиге это будет интересно. У нас есть план событий до декабря, что можно предложить лиге, чтобы команды не простаивали, продолжали работать», – сказал президент «Народной Команды » в интервью корреспонденту Спортса’’ Максиму Иванову.

«Народная Команда» примет участие в осеннем Кубке Лиги. Клуб пропустил шестой сезон WINLINE Медиалиги и прошлогодний Кубок Лиги.

Последним турниром для команды стал Кубок Надежды осенью 2024-го. «Народная Команда» вылетела в полуфинале от будущего чемпиона «Тандема » (1:2).