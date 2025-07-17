Экс-защитник «Химок» Чежия – игрок «Народной Команды»
Ираклий Чежия присоединился к «Народной Команде».
Клуб объявил о подписании 33-летнего защитника.
Чежия является воспитанником «Спартака». Ранее выступал за »Химки», «Армавир», «Химик» и другие клубы.
В составе «Химок» футболист побеждал в Первой лиге, в РПЛ провел 8 матчей.
Ранее в «НК» перешел другой экс-спартаковец Илья Кутепов.
«Народная Команда» примет участие в осеннем WINLINE Кубке Лиги.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Народной Команды»
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