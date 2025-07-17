Экс-защитник «Химок» Чежия – игрок «Народной Команды»

Ираклий Чежия присоединился к «Народной Команде».

Клуб объявил о подписании 33-летнего защитника.

Чежия является воспитанником «Спартака ». Ранее выступал за »Химки », «Армавир », «Химик» и другие клубы.

В составе «Химок» футболист побеждал в Первой лиге, в РПЛ провел 8 матчей.

Ранее в «НК» перешел другой экс-спартаковец Илья Кутепов .

«Народная Команда » примет участие в осеннем WINLINE Кубке Лиги.