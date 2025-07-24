Дьяков о мечте выиграть ЛЧ с «Ювентусом»: «Это верхушка айсберга, ха-ха. Я не из тех, кто просто мечтает быть тренером в РПЛ»
– Ваша глобальная тренерская цель не изменилась – победа в Лиге чемпионов с «Ювентусом»?
– Это верхушка айсберга, ха-ха. Мало россиян работало в топовых европейских чемпионатах, поэтому хочется мыслить глобально. Я не из тех, кто мечтает быть просто тренером РПЛ: хочу ставить самые высокие цели и развиваться шаг за шагом. Получится или нет? Другой вопрос. Но если не ставить таких целей, то вряд ли вообще добьешься чего-то.
– Есть российские клубы, которые Вы бы хотели возглавить?
– Да любую команду Премьер-лиги. Хоть в «Оренбург» зовите – поеду без раздумий.
Что касается любимых клубов, то как футболист я провел шикарное время в «Ростове». Вернуться туда главным тренером было бы очень круто. В ноябре меня пригласили на матч Кубка России нанести символический удар на «Ростов Арене». Испытал сумасшедшую ностальгию по тем временам. И местные болельщики меня помнят: часто узнавали на улице и подходили сфотографироваться. «Ростов» в моем сердце навсегда, – рассказал Дьяков в интервью Спортсу’‘.