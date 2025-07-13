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Алексей Гасилин: «Гайич упал от легкого касания. Меня бы за такое потом домой не пустили»

Алексей Гасилин отреагировал на удаление в OLIMPBET Суперкубке России.

На 89-й минуте при счете 1:0 в пользу ЦСКА нападающий «Краснодара» Мозес дал пощечину защитнику армейцев Милану Гайичу. В большинстве ЦСКА довел матч до победы и забрал титул. 

«Мне правда интересно, какой будет штраф. Безнаказанно такое поведение оставлять нельзя. Это был прямой удар. Это не футбол.

Но и Гайич упал от легкого касания. Это мое личное мнение. Меня бы за такое потом домой, наверное, не пустили. Хотя кто‑то скажет, что он хотел заработать преимущество для своей команды. И в этом будут правы», – сказал спортивный директор и игрок «Альфа-Банки».

Пощечина от игрока «Краснодара» – что это было

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Матч ТВ»
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