0

Егоров назвал ложью слова Панова по поводу письма в РФС о «млякающем инструкторе академии»

Дмитрий Егоров отправил РФС видео, где Виталий Панов материться в программе.

«Говоря чушь – человек позорит не только себя, пытаясь оклеветать меня, но и Академию РФС.

Можно, конечно, врать, действуя в интересах проекта и заигрывая с публикой, но настолько завираться – это уже чересчур. Жду опровержения от всех участников мероприятия и человека, который краснеет прежде, чем врет.

Вот сидит человек перед камерами и врет. Зачем? Ведь в академии РФС все очень удивятся, что Егоров, оказывается, им что-то отправлял. Да и вообще им что-то писал.

Если ты сидишь и врешь ради прикола, подставляя и человека, про которого ты врешь, и саму академию – то как тебе вообще можно доверять?

Поразительно. Я думаю, что нужно записать опровержение», – написал президент «Броуков».

Недавно главный тренер «Амкала»Виталий Панов рассказал, что Дмитрий Егоров отправил в РФС отрывок со «Стола» с «млякающим инструктором академии».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
logoДмитрий Егоров
logoБроукБойз
logoВиталий Панов
logoАмкал
logoРФС
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егоров о Дзюбе на финале Медиалиги: «По ходу игры Артем сказал: «А сейчас можно меня дозаявить?»
17 июля, 13:02
Герман о победе «Амкала» в Winline Медиалиге: «Я ревел прям. Как говорит Макс Данилин, по-мужски поплакал»
6 июля, 08:30
«БроукБойз» – лучшая команда ответных полуфиналов Медиалиги
30 июня, 18:25
Дмитрий Егоров: «Я не видел заявлений товарищей из 2Drots о том, как развивать лигу. Им это не нужно. От «Амкала» тоже не вижу инициатив»
12 июня, 09:58
Панов – Райзену по поводу «толстого эго»: «Пускай он свое тонкое эго засунет себе в портмоне, #####»
8 апреля, 09:15
Главные новости
Дьяков покинул «БроукБойз». Тренер пожизненно дисквалифицирован в Медиалиге
вчера, 18:23
«После роликов стало больше предложений из проффутбола. Сказали, что хотят видеть «хозяина раздевалки». Панов о своих речах в «Амкале»
1вчера, 11:44
Крап и его справка о прохождении УМО – перформанс года, по мнению капитана 2Drots Сэмио
вчера, 09:56
Шама о назначении в 2Drots: «Очень приятно стать частью такой большой команды»
110 июля, 19:31
«Надеюсь, через 2-3 недели уже буду ходить без костылей». Алекс о восстановлении от травмы
10 июля, 17:31
«Я дома, я хожу! Чудо!» Судья Воробьев показал первые шаги после операции на раздробленном тазобедренном суставе
110 июля, 16:03Видео
«Амкал» об исключении «Торпедо» из РПЛ: «Ни на что не намекаем, но ближайшие 2 месяца мы свободны, все значимые трофеи в медиафутболе уже выиграли»
2210 июля, 15:31
Экс-капитан «Волги» Шуленин вошел в тренерский штаб 2Drots. Шама стал ассистентом главного тренера
310 июля, 13:40
«Амкал» может отказаться от участия в Кубке России. Клуб уговаривают найти ресурсы
1110 июля, 12:38
🎮 Разыгрываем PlayStation 5, Apple Watch и другие призы
10 июля, 11:00Конкурс
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Егоров: «Если «Торпедо» подкупило 12 судей, то почему клуб оставили в ФНЛ? В РПЛ так заходить не очень, а там – норм»
11вчера, 17:20
«Ван Дейк, Беллингем, Родри, Ямаль, Агкацев». Мозес о том, кого бы пригласил в свою медиакоманду
2вчера, 14:51
Расписание «Кубка фиферов-2025». 4 июля. «Амкал» – Герман, 2Drots – Мбэйп, Кефир – Волк
3 июля, 06:25Киберспорт
Дзюба приехал на финал Медиалиги, где сыграет «Амкал». Форвард пнул под зад игрока медиакоманды прошлой осенью
35 июля, 17:48Видео
30 тысяч билетов продано на финал Медиалиги в «Лужниках». Рекорд турнира – 30 322 зрителя на «Газпром Арене»
65 июля, 13:08
Осипов ждет Медведева в Медиалиге: «Подыщем форматы, в которых ему будет комфортно в статусе руководителя клуба и участника на поле»
41 июля, 19:12
«Вы затуманены легендарной личностью Кузнецова, но когда он избивает детей и называет ублюдками своих игроков, вы первые говорите, что он ненормальный». Пантера о бывшем тренере 2D
21 июля, 14:12
Слон о сравнении Карпина 2Drots с «Форте»: «Мы команда как минимум из «Золота»
928 июня, 14:11
«Ему хватит потенциала работать в РПЛ». Кузнецов о Дьякове в качестве главного тренера
428 июня, 12:28
Кузнецов о том, что заменит Карпина в его дебютном матче за «Динамо» с 2Drots: «Валерий Георгиевич разрешил»
524 июня, 18:50