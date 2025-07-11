Егоров назвал ложью слова Панова по поводу письма в РФС о «млякающем инструкторе академии»

Дмитрий Егоров отправил РФС видео, где Виталий Панов материться в программе.

«Говоря чушь – человек позорит не только себя, пытаясь оклеветать меня, но и Академию РФС.

Можно, конечно, врать, действуя в интересах проекта и заигрывая с публикой, но настолько завираться – это уже чересчур. Жду опровержения от всех участников мероприятия и человека, который краснеет прежде, чем врет.

Вот сидит человек перед камерами и врет. Зачем? Ведь в академии РФС все очень удивятся, что Егоров, оказывается, им что-то отправлял. Да и вообще им что-то писал.

Если ты сидишь и врешь ради прикола, подставляя и человека, про которого ты врешь, и саму академию – то как тебе вообще можно доверять?

Поразительно. Я думаю, что нужно записать опровержение», – написал президент «Броуков».

Недавно главный тренер «Амкала »Виталий Панов рассказал, что Дмитрий Егоров отправил в РФС отрывок со «Стола» с «млякающим инструктором академии».