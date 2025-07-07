Герман собирался перевести «Амкал» в формат «Банки» после вылета в МФЛ-5: «Меньше ресурсов, больше контента. Хотелось забить болт на результаты»

Герман признался, что планировал перевести «Амкал» в формат «Банки».

В пятом сезоне Winline Медиалиги «Амкал» проиграл в четвертьфинале 2Drots. После этого главным тренером был назначен Виталий Панов, который привел команду к победам в Кубке Лиги и МФЛ-6.

«После очередного вылета я был близок к тому, чтобы «Амкал» превратился в формат «Банки». Меньше ресурсов, больше контента. Хотелось забить болт на спортивную составляющую.

Были такие мысли, но, бывало, садишься в такси, водитель тебя узнает и говорит: «В «Амкале» было это и это, мой любимый – вот этот, желаю вам побед».

Я этого человека видел первый и последний раз в своей жизни, но как после такого можно все бросить?

И таких историй было пять-шесть, когда у меня были переживания, но я встречала рандомных людей и думал: «Это знак, ты должен дойти!»

Так же было после первой встречи с Виталием Пановым. Его видение того, как преодолеть нашу непреодолимую планку, меня воодушевило, и я зарядился», – сказал президент «Амкала».

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