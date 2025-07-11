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«После роликов стало больше предложений из проффутбола. Сказали, что хотят видеть «хозяина раздевалки». Панов о своих речах в «Амкале»

Виталию Панову не нравится, что «Амкал» выкладывает его речи из раздевалки.

«Я не пересматриваю свои речи в раздевалке. Мне не нравится, как я себя веду. Моя задача – чтобы меня практически не то что не было видно, но хочется принимать решения аккуратно и быстро, чтобы ребята управляли игрой, но при этом не вести себя так.

В моменте я забываю про камеры. Представьте: идет финал, счет 0:0, мне не нравится, как команда играет. И кто-то думает, что я готовлюсь сказать какую-то речь для того, чтобы это выложили – вот болваны. Моя задача – чтобы команда выиграла.

Я даже Герману Владимировичу сказал, что мне не нравится, что это выкладывают. Как будто формируется мнение, что я не умею по-другому разговаривать.

Но на удивление после этих роликов наоборот стало больше предложений из проффутбола. Сказали, что хочется видеть в раздевалке лидера, личность – «хозяина раздевалки», – рассказал главный тренер «Амкала».

После матчей «Амкал» выкладывает обзоры игр, в которых часто показывает разговоры игроков в перерывах. Так, главный тренер команды Виталий Панов часто пытается замотивировать игроков своими речами или высказывает недовольства.

Одним из ярких эпизодов был конфликт Панова и Скробота в раздевалке в финале Суперкубка. Также многим запомнилась его речь в в перерыве финала Winline Кубка Лиги с 2Drots.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Федоса
logoАмкал
logoВиталий Панов
logoWinline Медиалига
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