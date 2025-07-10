Катрич покинул «Амкал». Это шестой игрок, с которым попрощались после победы в МФЛ-6
«Амкал» объявил об уходе Анатолия Катрича.
«Сейчас его амбиции и желание играть по-прежнему на очень высоком уровне, и мы это уважаем.
Потому отпускаем – с благодарностью и гордостью», – написали в телеграммной-канале «Амкала».
Полузащитник выступал за «Амкал» с 2023 года. На профессиональном уровне Анатолий Катрич играл за московское «Динамо» и «Краснодар».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Амкала»
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