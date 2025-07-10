Катрич покинул «Амкал». Это шестой игрок, с которым попрощались после победы в МФЛ-6

«Амкал» объявил об уходе Анатолия Катрича.

«Сейчас его амбиции и желание играть по-прежнему на очень высоком уровне, и мы это уважаем.

Потому отпускаем – с благодарностью и гордостью», – написали в телеграммной-канале «Амкала».

Полузащитник выступал за «Амкал » с 2023 года. На профессиональном уровне Анатолий Катрич играл за московское «Динамо» и «Краснодар».