Герман Эль Класико: «С Пановым – хоть в Лигу чемпионов! Надеюсь, с ним будут сравнивать других тренеров»

Президент «Амкала» Герман поделился впечатлениями от работы с Виталием Пановым.

«С Пановым минимум доходим до 1/2 финала в каждом турнире? Меня радует эта тенденция. Очень благодарен тренерскому штабу, что, несмотря на все сложности, которые нас окружают, они выдают максимальный результат.

Здесь надо футболистов отметить, весь административный штаб. Очень много людей работает во благо коллектива.

Сравнение Панова с Кузнецовым? Надеюсь, впоследствии других тренеров будут сравнивать с Пановыми. Дойти до РПЛ с Пановым? С удовольствием. С Виталием Николаевичем – хоть до Лиги чемпионов, куда угодно», – сказал Герман Эль Класико корреспонденту Спортса’‘ Екатерине Бурделовой.

«Амкал» при Панове добирался минимум до полуфинала во всех турнирах МФЛ, в которых участвовал