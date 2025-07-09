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Арбитр Медиалиги Воробьев успешно перенес операцию после ДТП с участием пьяного водителя

Судья Владимир Воробьев прооперирован после аварии.

В субботу, 5 июля, после финала Winline МФЛ-6 «Амкал» – «БроукБойз» (2:0) арбитры Дмитрий Жилинский, Владимир Воробьев, Артур Сухарев и его друг попали в аварию – в их такси въехал пьяный водитель.

«Владимир Воробьев прооперирован. Операция прошла успешно, теперь судье предстоит длительное восстановление.

Желаем здоровья и уверены, что все будет хорошо!» – говорится в сообщении Медиалиги.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Медиалиги
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Владимир Воробьев
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