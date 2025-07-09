Арбитр Медиалиги Воробьев успешно перенес операцию после ДТП с участием пьяного водителя
Судья Владимир Воробьев прооперирован после аварии.
В субботу, 5 июля, после финала Winline МФЛ-6 «Амкал» – «БроукБойз» (2:0) арбитры Дмитрий Жилинский, Владимир Воробьев, Артур Сухарев и его друг попали в аварию – в их такси въехал пьяный водитель.
«Владимир Воробьев прооперирован. Операция прошла успешно, теперь судье предстоит длительное восстановление.
Желаем здоровья и уверены, что все будет хорошо!» – говорится в сообщении Медиалиги.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Медиалиги
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