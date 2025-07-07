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Медиалига запретила Дьякову и Кире выходить за медалями после финала. Тренера и игрока «Броуков» пожизненно дисквалифицировали

Киря и Виталий Дьяков не смогли выйти на награждение за серебряными медалями МФЛ.

Об этом рассказал капитан «БроукБойз» Павел Яковлев.

«Киря хотел с нами получить медальку серебряную, но лига ему запретила, не пустили на поле.

Сезон доигран, блин, дайте возможность хотя бы человеку медальку забрать свою. Такой грустный момент.

Дьяка, я так понимаю, что тоже не пустили», – заявил Яковлев.

«Броуки» стали серебряными призерами МФЛ-6, проиграв в финале «Амкалу» (0:2) в «Лужниках».

Защитник «Броуков» Киря был пожизненно отстранен от всех турниров Winline МФЛ после эмоционального поста с критикой президента Медиалиги Николая Осипова. 

Также пожизненно дисквалифицирован главный тренер «Броуков» Виталий Дьяков после конфликта с Осиповым.

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Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: новый выпуск «Стола»
logoНиколай Осипов
logoВиталий Дьяков
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logo«Киря» Сергей Киряков
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