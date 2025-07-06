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Ряба о победе в Медиалиге с «Амкалом»: «Болельщики будут отмечать дня два!»

Артур Рябокобыленко поделился впечатлениями после победы в шестом сезоне Winline МФЛ.

«Амкал» в финале в «Лужниках» обыграл «БроукБойз» (2:0).

«Побил рекорд Кутуза по результативности за сезон? Я счастлив, никогда не был лучшим бомбардиром турнира. Очень рад, что я к этому пришел, помог команде добраться до титула. Я делал свое дело, помогал команде в трудной ситуации.

Придя в команду, понимал, что я должен приносить максимальную пользу. Думаю, я приношу пользу. Это самое главное.

Счастье! Мы очень счастливы, что обрадовали наших болельщиков по всей стране. Думаю, они будут отмечать эту победу дня два. Ну и мы вместе с ними.

31 тыс. зрителей на трибунах в «Лужниках» – круто. Вообще топ. Это счастье для футболистов, когда ты играешь на таком стадионе, когда трибуны полные», – сказал полузащитник «Амкала» корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

«Амкал» впервые выиграл Медиалигу! Исторический трофей: теперь есть вся коллекция титулов

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logo«Ряба» Артур Рябокобыленко
logoАмкал
logoWinline Медиалига
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