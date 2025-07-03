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  • Сабуа об игре Галицкого в шахматы с воспитанниками «Краснодара»: «Сергей Николаевич выигрывал 85% партий. Он проводил сеансы одновременной игры, с каждым делал ход и шел к следующему»
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Сабуа об игре Галицкого в шахматы с воспитанниками «Краснодара»: «Сергей Николаевич выигрывал 85% партий. Он проводил сеансы одновременной игры, с каждым делал ход и шел к следующему»

Леон Сабуа рассказал об увлечении Сергея Галицкого шахматами.

– Галицкий часто играл с ребятами из академии в шахматы?

– Внутри класса мы выявляли лучших. К концу года Сергей Николаевич с лучшими проводил игры. Заканчивался учебный год, дальше выпускной, последний звонок, а потом лучшие игроки в шахматы – неважно, какой возраст – садились за один стол. Сергей Николаевич проводил сеансы одновременной игры, с каждым делал ход и переходил к следующему. Вот так он проводил игры раз в год с лучшими игроками академии.

– Сколько матчей выигрывал Галицкий?

– Сергей Николаевич одерживал победы примерно в 85 процентах партий. Были те, кто у него выигрывал или играл с ним вничью. Какие призы, награды были, не помню, но все равно сыграть с Сергеем Николаевичем, дать ему бой и хотя бы вничью сыграть- это уже было большое достижение, – сказал бывший полузащитник «Краснодара».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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