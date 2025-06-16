Кутуз: «Златан – лучший форвард Медиалиги на данный момент»

Сергей Кутузов назвал топ-3 форвардов Winline Медиалиги.

«Топ-3 форвардов Медиалиги? На данный момент мне очень нравится Златан (Артем Юсупов – Спортс”), Базелюк, я на третьем месте.

На первом месте Златан. В этом сезоне он лучший, однозначно.

Что я должен сделать, чтобы оказаться на первом месте? Выиграть МФЛ», – сказал нападающий ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

В Медиалиге тоже есть Златан: тащит «СиндЕкат», забивает 2Drots, дает мемные интервью