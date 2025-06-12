Фанат «Альфа-Банки» задонатил клубу 2500 долларов на зарплаты

Млечный рассказал, что болельщик задонатил «Альфа-Банке» 2500 долларов.

«Так, как у нас, нет ни в одной команде – у нас выплата зарплаты игрокам 25-го числа, тренерскому штабу – 17-го. Если выплачивать зарплату полноценно за этот месяц, у нас не хватит денег. А сейчас 5-е число, сезон закончился, получается, платим зарплату за 10 дней – так денег хватит.

Как «Альфа-Банка » будет существовать дальше? Закончился матч, я открыл телефон, у нас есть тип, который хорошо поддерживает, он закинул 2500 долларов. Сказал, что все очень круто, мы подарили много эмоций. Сказал раскидать пацанам на зарплаты.

У нас суперколлектив, суперлюди вокруг, которые хотят нам помогать. Я думаю, что мы будем обрастать такими людьми и поставим это все на поток», – рассказал руководитель «Альфа-Банки».