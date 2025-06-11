«Альфа-Банка» планирует сыграть в Кубке России. Клуб комика Воронина и воспитанника «Зенита» Гасилина может получить wild-card
«Альфа-Банка» может принять участие в новом розыгрыше Фонбет Кубка России.
«У 2Drots и Кубка России общий титульный партнер, поэтому, я думаю, wild-card для них в любом случае останется.
Но, может, будет еще один… Это все бюрократия, надо оформиться как любительский клуб.
Это решаемо, и «Альфа-Банка», возможно, будет участником Кубка России», – сказал бывший нападающий «Зенита», спортивный директор и игрок «Альфа-Банки».
В прошлом розыгрыше Кубка России приняли участие три команды Winline МФЛ: 2Drots, «Амкал» и «БроукБойз».
«Альфа-Банка» – медиафутбольный клуб, основанный в прошлом году. Руководят им комик Фил Воронин, рэпер Млечный и Гасилин, являющийся спортивным директором. Главный тренер – Сергей Овчинников.
«Банка» – феномен Медиалиги. Почти не побеждают, но зрители обожают их за приколы и доброту
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Василия Маврина
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