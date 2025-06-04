Карат объявил об уходе из СКА
Карат стал свободным агентом после ухода из СКА.
«I’m a free agent. С данного момента мое сотрудничество со СКА подошло к концу.
Спасибо всем за эти 10 месяцев. От чего-то сделал выводы, чему-то научился и что то понял. Идем дальше. Открыт к любым предложениям», – написал форвард.
В Winline Медиалиге Карат выступал за 2Drots, «Амкал», FC Bus и СКА.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Карата
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