Карат объявил об уходе из СКА

Карат стал свободным агентом после ухода из СКА.

«I’m a free agent. С данного момента мое сотрудничество со СКА подошло к концу.

Спасибо всем за эти 10 месяцев. От чего-то сделал выводы, чему-то научился и что то понял. Идем дальше. Открыт к любым предложениям», – написал форвард.

В Winline Медиалиге Карат выступал за 2Drots, «Амкал», FC Bus и СКА.