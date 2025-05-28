Шах о словах президента Unwanted Boys, что «Амкал» не может раскрыть его потенциал: «Он все правильно сказал. Пока что не получается, но это не значит, что всегда так будет»
Ранее президент Unwanted Boys Ислом Абдужабборов написал, что с тактикой «Амкала» Шахриеру будет сложно раскрыть весь свой потенциал.
– Ислом написал, что «Амкал» пока не может раскрыть твой потенциал. Насколько ты согласен с его словами?
– Он все правильно сказал. Пока что не получается, но это не значит, что всегда так будет. Я думаю, скоро все будет хорошо.
Я получаю удовольствие от своей игры, но надо забивать голы. Пока что не получается. Почему? Не хочу об этом говорить, чтобы не испортить отношения со своими пацанами.
– Пост Ислома появился после твоего с ним общения?
– Нет. Я с ним об этом не говорил. Он следит за моей игрой и просто сказал свое мнение.
– Ты общался об этом с Германом и тренерским штабом?
– Нет. Они видели, что он написал. Они поддержали меня. Видят, что я стараюсь.
У меня пока не было шансов, чтобы забить гол. Связано ли это с тактикой? Не знаю. Не хочу об этом говорить.
– Ты счастлив в «Амкале»?
– Мне все нравится. Все отлично. Голы сами придут. Главное – результат и хорошо играть каждую игру.
– Если будет выбор между «Амкалом» и Unwanted Boys, то кого ты выберешь?
– У меня контракт с «Амкалом». Я не думаю о других командах. Я только в «Амкале», – сказал хавбек «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.