Шах о словах президента Unwanted Boys, что «Амкал» не может раскрыть его потенциал: «Он все правильно сказал. Пока что не получается, но это не значит, что всегда так будет»

Шахриер высказался о словах Ислома, что «Амкал» не может раскрыть его потенциал.

Ранее президент Unwanted Boys Ислом Абдужабборов написал , что с тактикой «Амкала» Шахриеру будет сложно раскрыть весь свой потенциал.

– Ислом написал, что «Амкал» пока не может раскрыть твой потенциал. Насколько ты согласен с его словами?

– Он все правильно сказал. Пока что не получается, но это не значит, что всегда так будет. Я думаю, скоро все будет хорошо.

Я получаю удовольствие от своей игры, но надо забивать голы. Пока что не получается. Почему? Не хочу об этом говорить, чтобы не испортить отношения со своими пацанами.

– Пост Ислома появился после твоего с ним общения?

– Нет. Я с ним об этом не говорил. Он следит за моей игрой и просто сказал свое мнение.

– Ты общался об этом с Германом и тренерским штабом?

– Нет. Они видели, что он написал. Они поддержали меня. Видят, что я стараюсь.

У меня пока не было шансов, чтобы забить гол. Связано ли это с тактикой? Не знаю. Не хочу об этом говорить.

– Ты счастлив в «Амкале»?

– Мне все нравится. Все отлично. Голы сами придут. Главное – результат и хорошо играть каждую игру.

– Если будет выбор между «Амкалом» и Unwanted Boys, то кого ты выберешь?

– У меня контракт с «Амкалом». Я не думаю о других командах. Я только в «Амкале», – сказал хавбек «Амкала » в интервью корреспонденту Спортса ’’ Фирузу Анвари.