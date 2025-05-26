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2Drots запросили дисквалификацию для Агуэйро после его извинений перед Кузнецовым. Егоров назвал это «коммьюнити уродов»

2Drots отправили запрос с требованием дисквалифицировать Лукаса.

«Как вы помните, Лукас, находясь в 15 метрах от скамейки 2Drots, что-то крикнул в их сторону. Точнее, не что-то. Все слышно на видео «Влажного». Можно перевести.

После этой обычной истории – а мы от 2D слышали вещи похлеще и в кругу – капитан повел игрока извиняться перед легендой футбола России, что правильно.

Уникальный случай для лиги. Причем, всем было очевидно, что ни к какому Кузнецову Лукас не обращался. И это был благородный жест капитана, за который его часть людей критикует.

Но какая реакция пришла от 2Drots? Я думал, кто-то скажет спасибо Паше. Думал, что, может, люди признают, что к Кузнецову Лукас не бежал: и его «ла каса пута» или «сам Вали домой, сука» было обращено к конкретному человеку, который говорил «гоу хоум». Точнее двум.

Так вот: что сделали 2D? Отправили официальный запрос в лигу с требованием дисквалифицировать Лукаса. Об этом нам сообщил Николай Осипов. И еще: чтобы он пришел и извинился в эфире программы.

Выводы делать вам! Лукас, мы с тобой! И Паша тоже! Хотя Паше будет сложно принять, почему он поступил благородно, а об него решили вытереть ноги святейшие люди из 2Drots.

У меня все. Коммьюнити уродов», – написал президент «Броуков».

В 6-м туре Winline МФЛ хавбек «БроукБойз» Лукас Агуэйро оскорбил тренера 2Drots Дмитрия Кузнецова, назвав его шлюхой.
 

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
logoWinline Медиалига
logo2Drots
Лукас Агуэйро
logoДмитрий Кузнецов
logoПавел Яковлев
logoДмитрий Егоров
logoБроукБойз
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