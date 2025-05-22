«Дани Алвес попросил 30 сребреников. Команды предлагают ему 20, ищут компромисс». Осипов о требованиях бразильца

Николай Осипов раскрыл финансовые требования Дани Алвеса.

Ранее стало известно, что два клуба Winline Медиалиги ведут переговоры c 41-летним экс-защитником «Барселоны» и сборной Бразилии.

«Дани Алвес попросил 30 сребреников (имеется в виду сумма в миллионах рублей – Спортс ’‘) за то, чтобы оказаться здесь. Команды, которые готовы его у себя принять, предлагают 20 сребреников. Речь о годовом контракте.

Стороны пытаются найти компромисс, чтобы одних и других устроили условные 25 сребреников. Переговоры как раз где-то посередине.

Оба заинтересованных клуба в состоянии заплатить такие деньги, это достоверная информация. Дани стоит этих денег.

Правда, одна из претендующих команд рискует остаться без плей-офф. Но это не СКА, – отметил президент МФЛ.

«Дани Алвес хочет годовой контракт, ему дают полгода с продлением. Стороны торгуются – речь о 5 млн рублей». Осипов о переговорах с бразильцем