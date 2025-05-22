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  • «Дани Алвес хочет годовой контракт, ему дают полгода с продлением. Стороны торгуются – речь о 5 млн рублей». Осипов о переговорах с бразильцем
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«Дани Алвес хочет годовой контракт, ему дают полгода с продлением. Стороны торгуются – речь о 5 млн рублей». Осипов о переговорах с бразильцем

Николай Осипов рассказал о переговорах медийных клубов с Дани Алвесом.

В начале мая появилась информация, что 41-летний экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии может продолжить карьеру в МФЛ.

– Можете подробнее рассказать про возможный приезд Дани Алвеса в Россию и на какой все стадии?

– История с Дани очень простая. После того, как один из представителей лиги, который вел с его агентом диалог, озвучил такую возможность, то в гонку за него ввязались несколько клубов.

На данный момент история такая: Алвес хочет годовой контракт и определенную сумму по деньгам. Оба клуба лиги хотят подстраховать себя и договориться об обязательных полгода по контракту и плюс столько же автоматического продления, поскольку не знают, в какой форме он приедет.

Также они хотят поторговаться, речь идет где-то о 5 миллионах рублей на всю стоимость контракта – сумма торга. На самом деле его аппетиты не такие маленькие, и не все готовы на такие условия.

Так что два клуба – уже хорошо. Это команды, которые в состоянии потянуть Алвеса и знают, как использовать его медийность с надеждой на то, что он еще поможет как футболист.

– Насколько все близко?

– Близость этого расстояния исчисляется шестью нулями после определенной цифры. Клубы, которые беседуют с ним, способны потянуть контракт, но они просто хотят определенную страховку.

Эта история близка к тому, как приезжал Зоран Тошич. Переговоры тоже длились несколько месяцев, а потом было принято решение, и Зоран оказался в СКА, – сказал президент Winline Медиалиги.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoWinline Медиалига
logoДани Алвес
возможные трансферы
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