Крап задолжал налоговой 185 тысяч рублей и попал в черный список блогеров. Из-за этого его команде запретили тренироваться в «Лужниках»

«Впорядке» х Krap Team запретили тренироваться в «Лужниках».

По информации журналиста Анара Ибрагимова, «Впорядке» х Krap Team запретили тренироваться в «Лужниках». Руководители спорткомплекса приняли это решение по причине включения Крапа в черный список ассоциации блогеров из-за долгов перед налоговой службой. «Лужникам» важна репутация объекта.

Сообщается, что Крап задолжал налоговой службе 185 тысяч рублей. Он не платит налоги ФНС уже несколько месяцев.

«Впорядке» х Krap Team – коллаборация казахстанской медиафутбольной команды «Впорядке» и братьев Крапивниковых. Клуб выступает в шестом сезоне Winline Медиалиги .