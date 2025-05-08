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Крап задолжал налоговой 185 тысяч рублей и попал в черный список блогеров. Из-за этого его команде запретили тренироваться в «Лужниках»

«Впорядке» х Krap Team запретили тренироваться в «Лужниках».

По информации журналиста Анара Ибрагимова, «Впорядке» х Krap Team запретили тренироваться в «Лужниках». Руководители спорткомплекса приняли это решение по причине включения Крапа в черный список ассоциации блогеров из-за долгов перед налоговой службой. «Лужникам» важна репутация объекта.

Сообщается, что Крап задолжал налоговой службе 185 тысяч рублей. Он не платит налоги ФНС уже несколько месяцев.

«Впорядке» х Krap Team – коллаборация казахстанской медиафутбольной команды «Впорядке» и братьев Крапивниковых. Клуб выступает в шестом сезоне Winline Медиалиги.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Legalbet
logo«Крап» Даниил Крапивников
logoWinline Медиалига
медиафутбол и деньги
logoKrap Team x Впорядке
logoЛужники
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