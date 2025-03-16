«Вагабонда можно было бы отхлестать. Правда, жалко бы его было». Имай о возможном сопернике на бой

Имай рассказал, с кем бы вышел на бой.

«С кем бы вышел на бой? Если честно, не хотелось бы. Надо очень много времени на подготовку. Получается, уходишь из футбола, а совмещать тяжело.

Если бы пришлось? Вагабонда можно было бы отхлестать. Правда, жалко бы его было. Сумма? Миллион чистыми хотя бы. Учитывая травмы, время на подготовку. Даже миллион маловато как будто бы», – сказал капитан «Амкала ».