0

«Вагабонда можно было бы отхлестать. Правда, жалко бы его было». Имай о возможном сопернике на бой

Имай рассказал, с кем бы вышел на бой.

«С кем бы вышел на бой? Если честно, не хотелось бы. Надо очень много времени на подготовку. Получается, уходишь из футбола, а совмещать тяжело.

Если бы пришлось? Вагабонда можно было бы отхлестать. Правда, жалко бы его было. Сумма? Миллион чистыми хотя бы. Учитывая травмы, время на подготовку. Даже миллион маловато как будто бы», – сказал капитан «Амкала».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Имая
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logo2Drots
logoВагабонд
logo«Имай» Руслан Имаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Станкович проигнорировал вопрос Егорова о продаже Соболева: «Вы не смотрели мне в глаза, когда его задавали»
1722 минуты назад
«Спартак» посильнее «Зенита» без Вендела, это лучший игрок РПЛ. Офсайда не было». Егоров о победе красно-белых
73сегодня, 19:14
2Drots уступили команде Bushido Zho, «Броуки» проиграли «Кино Черти» в 4-м туре Winline Уличный Футбол
сегодня, 17:43
Григорян о медиакомандах: «Почему мы не можем создать такую империю? Да мы за год ее создадим. Абсолютно уверен»
сегодня, 16:35
Экс-хавбек «Динамо» и «Зенита» Юсупов о трансфере в 2Drots: «Рад попасть в лучшую медийную команду»
6сегодня, 15:04
Кузнецов о подписании Юсупова: «Это значимый трансфер. Человек поиграл на самом высоком уровне»
3сегодня, 14:11
Вилсаком о партнерстве с «Эгриси»: «Для меня это большая возможность. Хочу вовлекать команду в наш контент»
сегодня, 12:02
Макеев и Кент – игроки «Броуков»
сегодня, 09:57
«Жопы взорваны». Вага о диссе на «Амкал»
сегодня, 08:58
Некит о трансфере Юсупова: «Рад, что такой высококлассный футболист может прийти к нам. Горжусь нашей командой»
4вчера, 19:47
Ко всем новостям
Последние новости
Жамалетдинов и Панюков выиграли медийный турнир по CS2 в составе «Родины Медиа»
251 минуту назад
Каряка о слухах про ФК «10»: «Забыли дописать, что я хотел спортдиром поставить Тарасова, а вместо Азамата – Текилу»
213 марта, 13:42
Гурцкая о Радимове: «Не уверен, что он возобновит карьеру тренера. Ему комфортно от того, что он сейчас делает»
72 марта, 17:22
Рыбус о медиафутболе: «Тут другие финансы, но условия тренировок – как в профессиональном футболе. Выезды в Абу-Даби, в Турцию»
127 февраля, 18:35
«Я уже забыл, как общаться с футболистами на русском. Очень соскучился». Тренер «Эгриси» Чернышов о возвращении в Россию
126 февраля, 13:30
Вингер «БроукБойз» Розыев перешел в «Нафтан» из высшей лиги Беларуси
18 февраля, 14:39
РФС создаст новый Кубок для команд из Медиалиги и любительских клубов. Бюджет турнира – 300-400 миллионов рублей
276 февраля, 13:27
Малуда об игре за Fight Nights из Медиалиги: «Я уже не тот футболист, которым я был 20 лет назад, но страсть к игре все та же»
6 февраля, 12:33
«Амкал» подписал экс-защитника «Ротора» и «Химок» Чупина
16 февраля, 08:10
«Надеялся, хоть чуть-чуть дадут поработать. Но статус медиафутбола эта акция, к сожалению, не подняла». Егоров о просмотре Маврина в «Пари НН»
14 февраля, 16:34