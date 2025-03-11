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«Когда еврокубки вернутся, внимание к МФЛ размажется». Комик Воронин об интересе россиян к медиафутболу

Фил Воронин считает, что возвращение еврокубков может повлиять на внимание к МФЛ.

«Мне кажется, будет большая текучка команд в Лиге. Будут появляться команды на 1-2 сезона – это абсолютно не проблема. Лига будет жить и расти. 

Я не знаю, что будет, когда вернутся еврокубки, потому что внимание чуть-чуть размажется. Мне кажется, их отсутсвие повлияло на популярность Медиалиги. На 100% уверен. 

У меня как любителя РПЛ пропал к ней интерес. Потому что после того, как исчезли еврокубки, исчез смысл следить, какое место займет твоя любимая команда – 7 или 3», – сказал комик и руководитель ФК «Банка».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Это медиафутбол, бро!»
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
logoАмкал
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