  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Рассказов ответил Сибскане по поводу негатива в медиафутболе: «Лишь бы что-то ляпнуть в пустоту, чтобы их цитировали. Демагоги»
2

Рассказов ответил Сибскане по поводу негатива в медиафутболе: «Лишь бы что-то ляпнуть в пустоту, чтобы их цитировали. Демагоги»

Николай Рассказов по-прежнему отрицательно относится к медиафутболу.

– Два года назад ты жестко разнес медиафутбол. Мнение не поменял?

– Нет. С тех посмотрел полматча, совсем от нечего делать. Тогда там бегали знакомые ребята, хоть интерес был. Теперь совсем перестал следить. Там другая культура футбола. Бесит, когда выбегают после голов на поле. А как там поливают грязью друг друга? Причем выговаривают друг другу в лицо, а через секунду делают вид, что ничего не произошло.

– Капитан «Амкала» Сибскана тогда тебе ответил: «Святых из себя не надо строить, бедолаги бюджетные!»

– Лишь бы что-то ляпнуть в пустоту снова, чтобы их цитировали. Демагоги.

– Еще Сибскана припомнил тебе «срач» в молодежке «Спартака» с Умяровым, после чего тебя якобы … [выгнали] и больше не приглашали. Так и было?

– Рабочий момент в игре. Наиль мне высказал на эмоциях, а потом весь тайм бегал, думая совсем не о футболе. А игра была важная. Я всегда повторял: что бы ни случалось на поле, как бы тебя ни захлестывало – надо следить за словами.

– Чем кончилось?

– Потом мы серьезно поговорили, но без последствий. Да и как серьезно? Давай сравним с Медиалигой – даже на десятую долю процента от их обычной порции мата я не озвучил. Практически не ругаюсь – мне это реально сложно: слишком долго подбираю слова на замену нецензурным. (Смеется.)

Большое спасибо этому парню за его слова. Они лишний раз подтверждают мои тезисы. И отмечу, что рад за ребят, которые могут играть в футбол в Медиалиге, зарабатывать и быть на слуху, – сказал защитник «Крыльев Советов».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Sport24
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoНаиль Умяров
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoНиколай Рассказов
logoАндрей Сибскана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Панченко перешел в ФК «Матч ТВ». Форвард будет совмещать игру в Медиалиге с работой в «Динамо-2»
1вчера, 17:01
Президент Медиалиги: «Пригласим Мизулину на большой матч. Пора перестать воспринимать медиафутбол как нечто маргинальное и мазать всех одной краской»
23вчера, 16:12
Давыдов о планах сыграть на ЧМ и в ЛЧ: «Клянусь, это реально. Нужно не жрать, тренироваться, мечтать. Раньше пил часто, сейчас – один-два бокала вина»
18вчера, 15:28
Екатерина Мизулина: «Обязательно приеду на Медиалигу. Обсуждаем этот вопрос с руководством»
19вчера, 14:35
Сменчугов вернулся в «Эгриси». Хавбек отыграл Кубок Лиги в аренде в Lit Energy
вчера, 11:45
Давыдов о чемпионстве со «Спартаком»: «Золотая медаль – просто металл, у мамы где-то лежит. Важнее, что я приобщился к этой истории»
13вчера, 11:17
Тренером «Десятки» Мусагалиева назначен Лактионов. Он дважды выигрывал азиатскую ЛЧ как игрок и возглавлял «Родину» и «Ригу»
3вчера, 10:10
«Кони» объявили о своем закрытии. Клуб участвовал в 5-м сезоне МФЛ и Кубке Надежды
вчера, 08:45
Назар о серии поражений ФК «10»: «У «Ман Сити» лучшие игроки, тренеры – и череда неудач. У «Амкала» – три года без побед. Спокойствие, результат придет»
5 марта, 19:01
Экс-хавбек «Краснодара» Сабуа об игре в ЛЧ: «Я даже не успевал подбежать к игрокам»
15 марта, 17:31
Ко всем новостям
Последние новости
Гурцкая о Радимове: «Не уверен, что он возобновит карьеру тренера. Ему комфортно от того, что он сейчас делает»
72 марта, 17:22
Рыбус о медиафутболе: «Тут другие финансы, но условия тренировок – как в профессиональном футболе. Выезды в Абу-Даби, в Турцию»
127 февраля, 18:35
«Я уже забыл, как общаться с футболистами на русском. Очень соскучился». Тренер «Эгриси» Чернышов о возвращении в Россию
126 февраля, 13:30
Вингер «БроукБойз» Розыев перешел в «Нафтан» из высшей лиги Беларуси
18 февраля, 14:39
РФС создаст новый Кубок для команд из Медиалиги и любительских клубов. Бюджет турнира – 300-400 миллионов рублей
276 февраля, 13:27
Малуда об игре за Fight Nights из Медиалиги: «Я уже не тот футболист, которым я был 20 лет назад, но страсть к игре все та же»
6 февраля, 12:33
«Амкал» подписал экс-защитника «Ротора» и «Химок» Чупина
16 февраля, 08:10
«Надеялся, хоть чуть-чуть дадут поработать. Но статус медиафутбола эта акция, к сожалению, не подняла». Егоров о просмотре Маврина в «Пари НН»
14 февраля, 16:34
Маврин закончил сборы с «Пари НН». Хавбек сыграет за «Амкал» в Суперкубке Медиалиги
21 февраля, 20:20
Баста о Тошиче в СКА: «Большая честь для меня, просто мечта»
31 февраля, 19:17