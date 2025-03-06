Рассказов ответил Сибскане по поводу негатива в медиафутболе: «Лишь бы что-то ляпнуть в пустоту, чтобы их цитировали. Демагоги»

Николай Рассказов по-прежнему отрицательно относится к медиафутболу.

– Два года назад ты жестко разнес медиафутбол. Мнение не поменял?

– Нет. С тех посмотрел полматча, совсем от нечего делать. Тогда там бегали знакомые ребята, хоть интерес был. Теперь совсем перестал следить. Там другая культура футбола. Бесит, когда выбегают после голов на поле. А как там поливают грязью друг друга? Причем выговаривают друг другу в лицо, а через секунду делают вид, что ничего не произошло.

– Капитан «Амкала» Сибскана тогда тебе ответил: «Святых из себя не надо строить, бедолаги бюджетные!»

– Лишь бы что-то ляпнуть в пустоту снова, чтобы их цитировали. Демагоги.

– Еще Сибскана припомнил тебе «срач» в молодежке «Спартака» с Умяровым, после чего тебя якобы … [выгнали] и больше не приглашали. Так и было?

– Рабочий момент в игре. Наиль мне высказал на эмоциях, а потом весь тайм бегал, думая совсем не о футболе. А игра была важная. Я всегда повторял: что бы ни случалось на поле, как бы тебя ни захлестывало – надо следить за словами.

– Чем кончилось?

– Потом мы серьезно поговорили, но без последствий. Да и как серьезно? Давай сравним с Медиалигой – даже на десятую долю процента от их обычной порции мата я не озвучил. Практически не ругаюсь – мне это реально сложно: слишком долго подбираю слова на замену нецензурным. (Смеется.)

Большое спасибо этому парню за его слова. Они лишний раз подтверждают мои тезисы. И отмечу, что рад за ребят, которые могут играть в футбол в Медиалиге, зарабатывать и быть на слуху, – сказал защитник «Крыльев Советов ».