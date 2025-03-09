«БроукБойз» и Unwanted Boys проведут товарищеский матч в Узбекистане
«Броуки» сыграют против Unwanted Boys в Узбекистане 30 марта.
«Броуки» и Unwanted Boys объявили о товарищеском матче.
Игра пройдет 30 марта на стадионе Buxoro Bo’fa в Узбекистане.
Команды встречались в полуфинале казахстанской медиалиге, где «Броуки» разгромили Unwanted Boys (8:1).
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «БроукБойз»
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