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«БроукБойз» и Unwanted Boys проведут товарищеский матч в Узбекистане

«Броуки» сыграют против Unwanted Boys в Узбекистане 30 марта.

«Броуки» и Unwanted Boys объявили о товарищеском матче.

Игра пройдет 30 марта на стадионе Buxoro Bo’fa в Узбекистане.

Команды встречались в полуфинале казахстанской медиалиге, где «Броуки» разгромили Unwanted Boys (8:1).

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «БроукБойз»
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