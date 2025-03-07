«Гейджи пора проиграть еще одному русскому». Глава Медиалиги Осипов о поединке Физиева на UFC 313
Николай Осипов высказался о реванше между Рафаэлем Физиевым и Джастином Гейджи.
«Рафаэль для меня однозначно фаворит. Это человек, который в состоянии через 1-2 боя драться за пояс в этом весе. Очень верю, что Ислам Махачев уйдет в вес выше, и тогда у Физиева будет возможность претендовать на пояс. Физиев – топ. Я считаю, что Рафаэль в состоянии выйти на коротком уведомлении и победить. Гейджи пора проиграть еще одному русскому», – сказал президент Winline Медиалиги.
Реванш между Физиевым и Гейджи состоится в ночь на 9 марта. В 2023 году Гейджи победил Физиева единогласным решением судей.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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