«Гейджи пора проиграть еще одному русскому». Глава Медиалиги Осипов о поединке Физиева на UFC 313

Николай Осипов высказался о реванше между Рафаэлем Физиевым и Джастином Гейджи.

«Рафаэль для меня однозначно фаворит. Это человек, который в состоянии через 1-2 боя драться за пояс в этом весе. Очень верю, что Ислам Махачев уйдет в вес выше, и тогда у Физиева будет возможность претендовать на пояс. Физиев – топ. Я считаю, что Рафаэль в состоянии выйти на коротком уведомлении и победить. Гейджи пора проиграть еще одному русскому», – сказал президент Winline Медиалиги .

Реванш между Физиевым и Гейджи состоится в ночь на 9 марта. В 2023 году Гейджи победил Физиева единогласным решением судей.