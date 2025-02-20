«Одно – случайность, два – совпадение. Пятый раз – просто говно!» Мусагалиев о серии поражений ФК «10»

Азамат Мусагалиев высказался о серии ФК «10» из пяти поражений подряд.

«Одно – случайность, два – совпадение, три – закономерность, четыре – чушь какая-то, пятый раз – просто говно!

Турнир в любом случае подготовительный, потому что тут много факторов, которые команде не дают раскрыться в полной степени: погода, мяч и т.д.

Но в нем есть накал страстей, главный приз, все составляющие турнира. Конечно, это соревнование», – сказал президент ФК «10» в беседе корреспонденту Спорта’’ Фирузу Анвари.

«Десятка» проиграла в трех последних турах Winline Кубка Медиалиги, матч Суперкубка Медиалиги и матч Winter Media Cup.