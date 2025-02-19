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Владислав Радимов: «Пари НН» может настигнуть карма за пиар с игроком Медиалиги»

Владислав Радимов высказался о просмотре Василия Маврина в «Пари НН».

«Понятно, что «Оренбург» уже вылетел, даже обсуждать нечего. А дальше кто? Очень много претендентов на то, чтобы улететь туда.

Мне почему-то кажется, что карма настигнет «Нижний Новгород» за эту историю с футболистом Медиалиги, которого они якобы взяли на сбор, но выпустили на каких-то 15 минут ради пиара», – сказал спортивный директор медиафутбольного клуба «Чисто Питер».

Хавбек «Амкала» приезжал на просмотр в «Пари НН», где тренировался с командой и сыграл 15 минут в товарищеском матче против «Факела» (1:1).

Маврин все-таки сыграл за «Пари НН»: 4 касания, 1 точный пас. Что удалось легенде медиафутбола?

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «РБ Спорт»
logoАмкал
logoВладислав Радимов
logoЧисто Питер
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
logoВасилий Маврин
logoОренбург
logoПари НН
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