«Тет-а-тет меня можно называть Дмитрий. Я сразу чувствую себя моложе». Кузнецов о претензии Панова к Некиту

Дмитрий Кузнецов высказался о претензии Виталия Панова к Некиту.

Ранее главный тренер «Амкала » Панов попросил президента 2Drots Некита обращаться к нему по имени и отчеству.

«Ссора Никиты и Виталия Панова из-за имени отчества? Наверное, Виталий Николаевич был прав в одном моменте. Он старше Никиты.

Но если я с кем-то общаюсь, то тет-а-тет меня можно называть Дмитрий. Почему нет? Я сразу чувствую себя моложе. А то Викторович, Викторович. А Дмитрий вроде нормально», – сказал главный тренер 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.