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Гуди: «Козлов» не будет в Медиалиге»

GOATS не примут участие в шестом сезоне Winline Медиалиги.

«Козлы» закрыты? Сейчас не хочется этим заниматься, потому что это очень сложно, больше хочется играть в футбол.

Мы работаем в баскетболе. В медиафутболе «Козлов» не планируется», – сказал президент клуба.

В пятом сезоне Winline Медиалиги «Козлы» заняли 2-е место в группе и вышли в стадию уайлд-кард, где уступили DMedia.

В июле 2024-го «Козлы» распустили команду.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Это медиафутбол, бро»
logoWinline Медиалига
logo«Goody» Дмитрий Гусаков
Севастиан «Крысева» Терлецкий
logoGOATS
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