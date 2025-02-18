Гуди: «Козлов» не будет в Медиалиге»
GOATS не примут участие в шестом сезоне Winline Медиалиги.
«Козлы» закрыты? Сейчас не хочется этим заниматься, потому что это очень сложно, больше хочется играть в футбол.
Мы работаем в баскетболе. В медиафутболе «Козлов» не планируется», – сказал президент клуба.
В пятом сезоне Winline Медиалиги «Козлы» заняли 2-е место в группе и вышли в стадию уайлд-кард, где уступили DMedia.
В июле 2024-го «Козлы» распустили команду.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Это медиафутбол, бро»
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