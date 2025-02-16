Некит ответил хейтерам по поводу разрушения империи 2Drots: «Говорить об этом уже дурной тон»

Некит высмеял заявления о конце империи 2Drots.

– Победа в Суперкубке, победа на бойцовском турнире. Год для 2Drots начинается совсем по-другому…

– Конечно. Я на это очень надеюсь. По своим ощущениям, по каким-то энергетическим вибрациям начало этого года эмоционально отличается от прошлого. Сейчас намного больше позитива и радостных эмоций, но это не повод расслабляться.

– Тем не менее вокруг 2Drots много негатива в последнее время. Как вы это решаете внутри команды?

– Весь негатив ушел, когда мы отправились в Абу-Даби. Волевая победа над Lit Energy , несколько хороших разговоров, и сейчас ощущение, что все мы смотрим в одну сторону. Внутри команды я не чувствую какого-то жесткого негатива. Наоборот, чувствую поддержку.

А что касается негатива извне – так лучшим всегда завидуют, так всегда было.

– Что ответишь хейтерам по поводу слов о разрушении империи?

– Мне кажется, говорить об этом уже дурной тон. Есть вещи, которые перестают быть актуальными. У тех, кто говорит об этом, уже даже нет аудитории. Так что вообще пофигу.

Если говорить о нашей игре, оба матча Суперкубка мы начали хорошо, за первые 15 минут создали много моментов. Да, потом были трудности, но их можно исправить. А вот бойцовский характер, если его нет, не найти. Самое главное, что он у нас есть, – сказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Камбэк с 0:2 в финале, вратарь вытащил победу ценой травмы. Еще один безумный матч 2Drots