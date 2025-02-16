0

Некит ответил хейтерам по поводу разрушения империи 2Drots: «Говорить об этом уже дурной тон»

Некит высмеял заявления о конце империи 2Drots.

– Победа в Суперкубке, победа на бойцовском турнире. Год для 2Drots начинается совсем по-другому… 

– Конечно. Я на это очень надеюсь. По своим ощущениям, по каким-то энергетическим вибрациям начало этого года эмоционально отличается от прошлого. Сейчас намного больше позитива и радостных эмоций, но это не повод расслабляться.

– Тем не менее вокруг 2Drots много негатива в последнее время. Как вы это решаете внутри команды?

– Весь негатив ушел, когда мы отправились в Абу-Даби. Волевая победа над Lit Energy, несколько хороших разговоров, и сейчас ощущение, что все мы смотрим в одну сторону. Внутри команды я не чувствую какого-то жесткого негатива. Наоборот, чувствую поддержку. 

А что касается негатива извне – так лучшим всегда завидуют, так всегда было. 

– Что ответишь хейтерам по поводу слов о разрушении империи? 

– Мне кажется, говорить об этом уже дурной тон. Есть вещи, которые перестают быть актуальными. У тех, кто говорит об этом, уже даже нет аудитории. Так что вообще пофигу. 

Если говорить о нашей игре, оба матча Суперкубка мы начали хорошо, за первые 15 минут создали много моментов. Да, потом были трудности, но их можно исправить. А вот бойцовский характер, если его нет, не найти. Самое главное, что он у нас есть, – сказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Камбэк с 0:2 в финале, вратарь вытащил победу ценой травмы. Еще один безумный матч 2Drots

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoНекит 2Drots
logoWinline Суперкубок Медиалиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Слава богу, Мбаппе попал по мне, а не по Папикяну». Дэн Безопасность предотвратил массовую драку после матча «Амкал» – 2Drots
1сегодня, 09:30
Газдан продлил контракт с 2Drots
вчера, 19:18
«А чего они ожидали? Это дерби». Спортдир 2Drots Ильдар о концовке финала Суперкубка в Абу-Даби
14 февраля, 19:26
Егоров о Панове и Неките: «Нужно оперировать статусностью. Некиту следовало ответить Панову: «Называйте меня Никита Дмитриевич»
14 февраля, 09:08
Рекомендуем
Главные новости
«Амкал» подписал хавбека Unwanted Boys Абрамова. Это второй узбекистанский новичок клуба
сегодня, 11:05
«Слава богу, Мбаппе попал по мне, а не по Папикяну». Дэн Безопасность предотвратил массовую драку после матча «Амкал» – 2Drots
1сегодня, 09:30
Гуди: «Футбол – игра для геев. Бои – это мужской спорт»
2вчера, 21:15
«Эгриси» и SD Family – главные претенденты на попадание в МФЛ-6. Unwanted Boys точно сыграют в Кубке Медиалиги
вчера, 21:09
Fight Nights Media: Хантер вырубил Стронга, Мушвиг нокаутировал Эль Матадора
8вчера, 20:12
Некит о победе Мушвига: «Когда он выиграл, я очень кайфанул. У меня был адреналин»
1вчера, 20:00
Газдан продлил контракт с 2Drots
вчера, 19:18
Форвард Rocket Team Руха вышел на бой под «Сигма Бой»
вчера, 18:01Видео
Футбольный арбитр Филимонов отсудил бой по кикбоксингу между медиафутболистами
7вчера, 17:32Фото
Rutube – титульный спонсор ФК «Матч ТВ»
вчера, 17:04
Ко всем новостям
Последние новости
РФС создаст новый Кубок для команд из Медиалиги и любительских клубов. Бюджет турнира – 300-400 миллионов рублей
276 февраля, 13:27
Малуда об игре за Fight Nights из Медиалиги: «Я уже не тот футболист, которым я был 20 лет назад, но страсть к игре все та же»
6 февраля, 12:33
«Амкал» подписал экс-защитника «Ротора» и «Химок» Чупина
16 февраля, 08:10
«Надеялся, хоть чуть-чуть дадут поработать. Но статус медиафутбола эта акция, к сожалению, не подняла». Егоров о просмотре Маврина в «Пари НН»
14 февраля, 16:34
Маврин закончил сборы с «Пари НН». Хавбек сыграет за «Амкал» в Суперкубке Медиалиги
21 февраля, 20:20
Баста о Тошиче в СКА: «Большая честь для меня, просто мечта»
31 февраля, 19:17
Нападающий ФК «10» Укомский – игрок «Шинника»
728 января, 17:38
Маврин о сборах с «Пари НН»: «Задача провести все тренировки с командой»
125 января, 13:16
Виталий Денисов о знакомстве с Бастой: «Он оказался нормальным человеком. Мы посмеялись, пошутили»
422 января, 16:28
«Можно было сделать проще: разыграть порно сцену на стадионе, и плюс 20 тысяч подписчиков». Гурцкая о просмотре игрока «Амкала» в «Пари НН»
1120 января, 18:34
Рекомендуем