Газдан продлил контракт с 2Drots
Артур Газданов остается в 2Drots.
Перед Winline Суперкубком Медиалиги 2D объявили, что все еще не переподписали контракт с полузащитником. Но после победы в турнире хавбек продлил контракт с клубом.
Ранее Газдановым интересовался Lit Energy Михаила Литвина.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал 2Drots
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