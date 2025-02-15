Газдан продлил контракт с 2Drots

Артур Газданов остается в 2Drots.

Перед Winline Суперкубком Медиалиги 2D объявили, что все еще не переподписали контракт с полузащитником. Но после победы в турнире хавбек продлил контракт с клубом.

Ранее Газдановым интересовался Lit Energy Михаила Литвина.