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Газдан продлил контракт с 2Drots

Артур Газданов остается в 2Drots.

Перед Winline Суперкубком Медиалиги 2D объявили, что все еще не переподписали контракт с полузащитником. Но после победы в турнире хавбек продлил контракт с клубом.

Ранее Газдановым интересовался Lit Energy Михаила Литвина.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал 2Drots
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logo«Газдан» Артур Газданов
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