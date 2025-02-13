«Сэм играет больше всех. Он подходит на эту роль идеально». Эдамс о новом каптиане 2Drots
– Сэм – новый капитан 2Drots. Как ты к этому относишься?
– Я знал за одну-две недели до голосования. Мы обсуждали с Женьком и Некитом. Как будто на данный момент Сэм играет больше всех, защитников редко меняют. Он подходит на эту роль идеально.
– Сэм – капитан – это верная формулировка? Или Сэм вице-капитан, а капитан – ты?
– Скоро выйдет реалити, там будет голосование пацанов. У нас есть капитан, вице-капитан и вице-вице-капитан. Там все увидите.
– Ты за кого голосовал?
– На третьем месте у меня был Алекс Стиль, на втором Слон, на первом – Сэм. За Слона голосовал, потому что для меня капитан должен быть таким. Вижу его тренировки в зале, иду в зал. Вижу, он правильно питается, я выкидываю макдональдс, беру правильное питание. За ним хочется идти.
– Кому из молодых можно в 2Drots доверить капитанскую повязку?
– Сычулик, Манна – это те люди, которые в будущем будут капитанами команды. Мы передаем какие-то свои знания. Капитан – это не только футбольный момент, это еще и умение общаться с тренерским штабом, подойти сказать: «Викторыч, дайте нам недельку выходных». Надо уметь общаться.
Мы пацанам подсказывем моментами, за год-полтора они научатся и в дальнейшем [будут капитанами] – почему нет? – рассказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.
Сэмио – новый кэп 2Drots. Дал огненную речь и сравнял на последней минуте
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