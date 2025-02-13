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«Сэм играет больше всех. Он подходит на эту роль идеально». Эдамс о новом каптиане 2Drots

Эдамс голосовал за Сэма, Слона и Стиля на выборах капитана 2Drots .

– Сэм – новый капитан 2Drots. Как ты к этому относишься?

– Я знал за одну-две недели до голосования. Мы обсуждали с Женьком и Некитом. Как будто на данный момент Сэм играет больше всех, защитников редко меняют. Он подходит на эту роль идеально.

– Сэм – капитан – это верная формулировка? Или Сэм вице-капитан, а капитан – ты?

– Скоро выйдет реалити, там будет голосование пацанов. У нас есть капитан, вице-капитан и вице-вице-капитан. Там все увидите.

– Ты за кого голосовал?

– На третьем месте у меня был Алекс Стиль, на втором Слон, на первом – Сэм. За Слона голосовал, потому что для меня капитан должен быть таким. Вижу его тренировки в зале, иду в зал. Вижу, он правильно питается, я выкидываю макдональдс, беру правильное питание. За ним хочется идти.

– Кому из молодых можно в 2Drots доверить капитанскую повязку?

– Сычулик, Манна – это те люди, которые в будущем будут капитанами команды. Мы передаем какие-то свои знания. Капитан – это не только футбольный момент, это еще и умение общаться с тренерским штабом, подойти сказать: «Викторыч, дайте нам недельку выходных». Надо уметь общаться.

Мы пацанам подсказывем моментами, за год-полтора они научатся и в дальнейшем [будут капитанами] – почему нет? – рассказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.

Сэмио – новый кэп 2Drots. Дал огненную речь и сравнял на последней минуте

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАлекс Стиль
logoСпортс
logo«Слон» Владислав Ослоновский
logoДмитрий Сычев
logo«Манна» Станислав Манаев
logo2Drots
logo«Сэмио» Владислав Семенов
logoWinline Медиалига
logoЭдамс
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