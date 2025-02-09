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«2Drots подтвердили статус самой конченой команды в лиге! Месть будет жестокой!» Швагирев о финале Суперкубка МФЛ

Макс Швагирев высказался о поражении в финале Winline Суперкубка Медиалиги.

«Проиграли сами и можем это признать достойно, как мужчины! Но есть большое но!

Как эти шакалы из 2D вели себя после свистка?! Якобы флексили… Бежали ко мне, оскорбляли и толкали!

В этот вечер они подтвердили свой статус самой конченой команды в лиге! Месть будет жестокой!» – написал вратарь «Амкала».

2Drots выиграли Суперкубок Медиалиги, уступая «Амкалу» 0:2 в финале за две минуты до конца. 

Камбэк с 0:2 в финале, вратарь вытащил победу ценой травмы. Еще один безумный матч 2Drots

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Макса Швагирева
logoАмкал
logoWinline Суперкубок Медиалиги
logo2Drots
logoМаксим Швагирев
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