«2Drots подтвердили статус самой конченой команды в лиге! Месть будет жестокой!» Швагирев о финале Суперкубка МФЛ

Макс Швагирев высказался о поражении в финале Winline Суперкубка Медиалиги.

«Проиграли сами и можем это признать достойно, как мужчины! Но есть большое но!

Как эти шакалы из 2D вели себя после свистка?! Якобы флексили… Бежали ко мне, оскорбляли и толкали!

В этот вечер они подтвердили свой статус самой конченой команды в лиге! Месть будет жестокой!» – написал вратарь «Амкала ».

2Drots выиграли Суперкубок Медиалиги, уступая «Амкалу» 0:2 в финале за две минуты до конца.

Камбэк с 0:2 в финале, вратарь вытащил победу ценой травмы. Еще один безумный матч 2Drots