Экс-вратарь Lotus Скрипник перешел в СКА
Бывший вратарь Lotus Иван Скрипник нашел новую команду в Winline Медиалиге.
32-летний голкипер перешел в СКА. Игрок является воспитанником ЦСКА, ранее он играл за СКА на профессиональном уровне.
Также выступал за липецкий «Металлург», «Сатурн» и другие клубы. В общей сложности Скрипник провел 154 матча в проффутболе, 48 – на ноль.
В МФЛ Иван отыграл пятый сезон, а также Кубок Лиги в составе Lotus. В октябре прошлого года он покинул команду.
Фото: телеграм-канал СКА
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал СКА
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