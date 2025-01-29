Экс-вратарь Lotus Скрипник перешел в СКА

Бывший вратарь Lotus Иван Скрипник нашел новую команду в Winline Медиалиге.

32-летний голкипер перешел в СКА. Игрок является воспитанником ЦСКА, ранее он играл за СКА на профессиональном уровне.

Также выступал за липецкий «Металлург», «Сатурн» и другие клубы. В общей сложности Скрипник провел 154 матча в проффутболе, 48 – на ноль.

В МФЛ Иван отыграл пятый сезон, а также Кубок Лиги в составе Lotus. В октябре прошлого года он покинул команду.

Фото: телеграм-канал СКА

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