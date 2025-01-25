Президент Unwanted Boys Ислом: «Шансы на попадание в Медиалигу – 50 на 50»

Ислом Абдужабборов оценил шансы Unwanted Boy на участие в Winline Медиалиге.

«Шансы на попадание в Медиалигу – 50 на 50. Нам это интересно, будем обсуждать.

С «Амкалом» судьи были нормальные. Игра была практически равной. Но по уровню футболистов у нас есть разница. «Амкал» существует давно, у них уже другая структура.

Почему мы популярны? До Unwanted Boys в Узбекистана не было футбольного контента. Мы первые. У нас стабильно везде выходит контент. Это решает», – сказал президент Unwanted Boys в интервью корреспонденту Спортса’‘ Кириллу Качелаеву.

Unwanted Boys принимали участие в Кингс ЧМ, где в четвертьфинале уступили сборной Колумбии, занявшей второе место.

Ранее президент МФЛ Николай Осипов допустил участие Unwanted Boys в МФЛ-6.

Узбекский 2Drots – на ЧМ от Пике. Просмотры выше «Амкала», поднялись на двойниках Месси и Роналду