Президент Unwanted Boys Ислом: «Шансы на попадание в Медиалигу – 50 на 50»
«Шансы на попадание в Медиалигу – 50 на 50. Нам это интересно, будем обсуждать.
С «Амкалом» судьи были нормальные. Игра была практически равной. Но по уровню футболистов у нас есть разница. «Амкал» существует давно, у них уже другая структура.
Почему мы популярны? До Unwanted Boys в Узбекистана не было футбольного контента. Мы первые. У нас стабильно везде выходит контент. Это решает», – сказал президент Unwanted Boys в интервью корреспонденту Спортса’‘ Кириллу Качелаеву.
Unwanted Boys принимали участие в Кингс ЧМ, где в четвертьфинале уступили сборной Колумбии, занявшей второе место.
Ранее президент МФЛ Николай Осипов допустил участие Unwanted Boys в МФЛ-6.
Узбекский 2Drots – на ЧМ от Пике. Просмотры выше «Амкала», поднялись на двойниках Месси и Роналду
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